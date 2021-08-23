Великобритания подписала контракт на 35 млн доз COVID-вакцины Pfizer

Об этом сообщает Politico, передает "Европейская правда".

Отмечается, что соглашение было заключено после апрельской сделки на 60 млн доз вакцины. Общее количество закупленных доз вакцины достигло 135 млн. Вакцины будут доставлены во второй половине 2022 года.

Объясняя решение приобрести больше вакцины Pfizer, правительство заявило, что оно проводит подготовительные мероприятия, чтобы гарантировать, что Британия "опережает вирус на долгие годы и по любым будущих программ усиления".

Последняя сделка снова поднимет вопрос о справедливом распределении вакцин и о том, будет ли покупка Британией вакцин на следующий год означать, что будет меньше вакцин для стран, которые вакцинировали только очень небольшую часть своего населения.

В своем заявлении правительство добавило, что "привержено поддержке глобального восстановления после пандемии COVID-19 и улучшение доступа к вакцинам".

Правительство напомнило об обещании Великобритании пожертвовать 100 млн доз "в течение следующего года" и на свой взнос в размере 548 000 000 фунтов стерлингов в механизм распределения вакцин COVAX.