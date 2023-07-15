Об этом сообщило Минобороны Британии в twitter .

Отмечается, что украинских пехотинцев обучали в рамках программы Op Interflex под руководством Великобритании, которая стартовала 26 июня 2022 года. С этого времени было подготовлено 18 тысяч новобранцев.

В Минобороны добавили, что программа подготовки "учит украинцев выживать и быть смертельно опасными в борьбе против незаконного вторжения на их Родину".

Британское оборонное ведомство опубликовало видео с кадрами обучения украинских военнослужащих.