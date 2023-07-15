Великобритания подготовила 18 тысяч украинских пехотинцев за время полномасштабного вторжения РФ
По состоянию на 15 июля 2023 г. в Великобритании прошли подготовку 18 тысяч украинских пехотинцев в рамках программы Op Interflex
Об этом сообщило Минобороны Британии в twitter .
Отмечается, что украинских пехотинцев обучали в рамках программы Op Interflex под руководством Великобритании, которая стартовала 26 июня 2022 года. С этого времени было подготовлено 18 тысяч новобранцев.
В Минобороны добавили, что программа подготовки "учит украинцев выживать и быть смертельно опасными в борьбе против незаконного вторжения на их Родину".
Британское оборонное ведомство опубликовало видео с кадрами обучения украинских военнослужащих.
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