Политика не поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"На Западе есть институциональная память. Когда есть обязательства страны, это уже мало зависит от персоналий, если страна взяла курс. А обе палаты британского парламента просили передать четкий месседж, что у Украины будет поддержка в виде оружия, финансов и дальнейших санкций в отношении России", – отметила Кравчук.

Народная депутат добавила, что механизм конфискации российских активов требует законного пути, чтобы эти решения не были затем обжалованы в судебном порядке.

"Мы также говорили о возможности передачи конфискованных российских активов. Это сложный процесс, ведь необходимо найти такой легальный путь, чтобы эти решения затем устояли в судах", - отметила Евгения Кравчук.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке .

Стало известно, что министр обороны Британии Бен Уоллес является первым претендентом на пост Джонсона.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на отставку Бориса Джонсона, назвав его настоящим другом Украины.

7 июля Борис Джонсон после отставки разговаривал с Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить непреклонную поддержку Соединенным Королевством Украины.

Бен Уоллес заверил, что без Джонсона политика Британии в поддержку Украины не изменится .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb