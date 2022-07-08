Великобритания поддерживает Украину, ситуация из-за отставки Джонсона не изменится, - нардепка Кравчук
Народная депутат от Слуги Народа Евгения Кравчук убеждена, что Великобритания все равно поддерживает Украину, несмотря на отставку Бориса Джонсона с должности премьер-министра
Политика не поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"На Западе есть институциональная память. Когда есть обязательства страны, это уже мало зависит от персоналий, если страна взяла курс. А обе палаты британского парламента просили передать четкий месседж, что у Украины будет поддержка в виде оружия, финансов и дальнейших санкций в отношении России", – отметила Кравчук.
Народная депутат добавила, что механизм конфискации российских активов требует законного пути, чтобы эти решения не были затем обжалованы в судебном порядке.
"Мы также говорили о возможности передачи конфискованных российских активов. Это сложный процесс, ведь необходимо найти такой легальный путь, чтобы эти решения затем устояли в судах", - отметила Евгения Кравчук.
- 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке .
- Стало известно, что министр обороны Британии Бен Уоллес является первым претендентом на пост Джонсона.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на отставку Бориса Джонсона, назвав его настоящим другом Украины.
- 7 июля Борис Джонсон после отставки разговаривал с Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить непреклонную поддержку Соединенным Королевством Украины.
- Бен Уоллес заверил, что без Джонсона политика Британии в поддержку Украины не изменится .
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