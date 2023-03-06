Великобритания планирует запретить незаконным мигрантам оставаться в стране
Британское правительство планирует в скором времени незаконных мигрантов пожизненно лишить возможности находиться в стране
Об этом в интервью газете Mail on Sunday рассказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
"Я решительно настроен выполнить свое обещание относительно остановки судов (с незаконными мигрантами – ред.). Поэтому будьте уверены: если попадаете сюда незаконно, вы не сможете остаться. Нелегальная миграция не справедлива в отношении британских налогоплательщиков, она не справедлива в отношении тех, кто приезжает сюда легально, и не правильно, что преступным бандам следует разрешить продолжать свою аморальную торговлю", – заявил Сунак.
Согласно новому законопроекту, который будет внесен сегодня в парламент, все мигранты, незаконно попавшие в Королевство, будут получать пожизненный запрет на повторный въезд в страну и потеряют право на пребывание на территории в течение периода рассмотрения их просьбы о беженстве, и будут скорее депортированы.
"Довольно плохо, что нелегальные мигранты сейчас злоупотребляют нашей системой предоставления убежища, чтобы сорвать свой вывоз. Но гораздо хуже, что они сейчас могут поселиться здесь навсегда и подать заявку, чтобы стать гражданином. Возможность поселиться в этой стране и стать гражданином Великобритании не является правом человека, это привилегия – именно поэтому мы запретим нелегальным мигрантам когда-нибудь возвращаться в Великобританию после того, как мы их удалим», – подчеркнул источник в правительстве.
В правительстве надеются таким образом сдержать поток незаконных мигрантов, пытающихся попасть в Британию, пересекая Ла-Манш.
"Около 46 тыс. мигрантов пересекли Канал в малых судах прошлого года, что существенно больше, чем 28 500, которые сделали это в 2021. Британских министров предупредили, что в этом году опасное путешествие может прибегнуть к 80 тыс. мигрантов", – говорится в сообщении.
- Напомним, 26 февраля у южного побережья Италии разбилась лодка с мигрантами из Ирана, Афганистана и Пакистана. Среди пострадавших, по меньшей мере, 12 детей, в том числе младенец.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное