Великобритания планирует запретить незаконным мигрантам оставаться в стране

Об этом в интервью газете Mail on Sunday рассказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Я решительно настроен выполнить свое обещание относительно остановки судов (с незаконными мигрантами – ред.). Поэтому будьте уверены: если попадаете сюда незаконно, вы не сможете остаться. Нелегальная миграция не справедлива в отношении британских налогоплательщиков, она не справедлива в отношении тех, кто приезжает сюда легально, и не правильно, что преступным бандам следует разрешить продолжать свою аморальную торговлю", – заявил Сунак.

Согласно новому законопроекту, который будет внесен сегодня в парламент, все мигранты, незаконно попавшие в Королевство, будут получать пожизненный запрет на повторный въезд в страну и потеряют право на пребывание на территории в течение периода рассмотрения их просьбы о беженстве, и будут скорее депортированы.

"Довольно плохо, что нелегальные мигранты сейчас злоупотребляют нашей системой предоставления убежища, чтобы сорвать свой вывоз. Но гораздо хуже, что они сейчас могут поселиться здесь навсегда и подать заявку, чтобы стать гражданином. Возможность поселиться в этой стране и стать гражданином Великобритании не является правом человека, это привилегия – именно поэтому мы запретим нелегальным мигрантам когда-нибудь возвращаться в Великобританию после того, как мы их удалим», – подчеркнул источник в правительстве.

В правительстве надеются таким образом сдержать поток незаконных мигрантов, пытающихся попасть в Британию, пересекая Ла-Манш.

"Около 46 тыс. мигрантов пересекли Канал в малых судах прошлого года, что существенно больше, чем 28 500, которые сделали это в 2021. Британских министров предупредили, что в этом году опасное путешествие может прибегнуть к 80 тыс. мигрантов", – говорится в сообщении.