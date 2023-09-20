Великобритания планирует поставить Украине еще десятки тысяч артиллерийских снарядов

Об этом говорится на сайте минобороны Великобритании.

"Сегодня мы продемонстрировали непреклонную приверженность Великобритании Украине и оказали большую военную поддержку, включая обещание поставить еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, чтобы дать Украине возможность оградить себя от неспровоцированного вторжения России и вернуть незаконно оккупированные территории", - сказал министр.

Отмечается, что Великобритания "обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется", чтобы защититься от вторжения России.

По данным министерства, страна предоставила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в 2022 году и обязалась продлить эту поддержку в 2023 году.

"Это была первая страна, пожертвовавшая современные основные боевые танки, а также обучавшая украинских танкистов в Великобритании", - добавили в сообщении.