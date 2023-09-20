Великобритания планирует поставить Украине еще десятки тысяч артиллерийских снарядов
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что они поставили Украине более 300 тыс. артиллерийских снарядов, и в этом году планируют поставить еще "десятки тысяч"
Об этом говорится на сайте минобороны Великобритании.
"Сегодня мы продемонстрировали непреклонную приверженность Великобритании Украине и оказали большую военную поддержку, включая обещание поставить еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, чтобы дать Украине возможность оградить себя от неспровоцированного вторжения России и вернуть незаконно оккупированные территории", - сказал министр.
Отмечается, что Великобритания "обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется", чтобы защититься от вторжения России.
По данным министерства, страна предоставила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в 2022 году и обязалась продлить эту поддержку в 2023 году.
"Это была первая страна, пожертвовавшая современные основные боевые танки, а также обучавшая украинских танкистов в Великобритании", - добавили в сообщении.
- 15 сентября Великобритания, Франция и Германия решили продлить санкции против Ирана, чтобы удерживать страну от поставок беспилотников Shahed-136 и ракет для России.
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