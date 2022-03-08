Великобритания планирует отказаться от российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года

Об этом сообщает BBC, информирует Еспресо.TV

Этот переходный период даст рынку, предприятиям и цепочкам поставок более чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт нефти, составляющий 8% спроса в Великобритании.

ЕС также сделал шаги, чтобы уменьшить зависимость континента от российского газа, заявив, что он стремится сократить спрос на две трети до конца года.

Великобритания менее зависит от российского ископаемого топлива, чем многие европейские страны. Но российские поставки все еще составляют 8% от общего импорта в Великобританию, а 18% британского дизельного топлива поступает из России.

Напомним, сегодня, 8 марта, президент Байден объявил о полном запрете США на импорт российской нефти и газа.

Первой эмбарго на поставку нефти из России объявила Канада еще 1 марта.

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