Великобритания планирует изучить опыт Канады в конфискации российских активов

Об этом сообщает издание Sky News .

"Наиболее очевидным принципом естественной справедливости является то, что те физические и юридические лица, которые финансировали жестокость, направленную против Украины и украинского народа, в конце концов и являются теми, кто должен потом нести тяжелое бремя оплаты, затрат на реконструкцию и восстановление этой страны", – отметил министр.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими канадскими союзниками. Я обсуждал это с канадским премьер-министром во время моего недавнего визита в Канаду, и мы будем внимательно присматриваться и извлекать уроки из тех мер, которые они принимают по этому вопросу", – добавил Клеверли.

26 января Канада официально анонсировала передачу танков Leopard 2 Украине.

31 января стало известно, что Великобритания не считает целесообразным присылать свои истребители в Украину, учитывая продолжительность обучения, которое должны пройти пилоты перед использованием этих самолетов.

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