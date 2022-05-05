Великобритания перестала признавать Московскую фондовую биржу и отменила налоговые льготы для новых инвесторов, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что Великобритания предложила такой шаг еще в прошлом месяце. Это должен быть ответ на ограничения, введенные Банком России в отношении иностранных инвесторов.



"Россия ввела ограничения для иностранных инвесторов, поэтому Соединенное Королевство было вынуждено отозвать у Московской биржи привилегированный статус", - сказала министер финансов Люси Фейзер.



Признание биржи Великобританией позволяет ценным бумагам, торгующим на этой бирже, пользоваться особыми налоговыми льготами. Отмена льгот окажет влияние только на новые инвестиционные договоры.

Напомним, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что новым пакетом санкций предусмотрено отключение от SWIFT еще большего количества российских банков. В марте от международной платежной системы было отключено семь российских банков – ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Радкомбанк" и "ВЭБ РФ".