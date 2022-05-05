Великобритания перестала признавать Московскую фондовую биржу и отменила налоговые льготы для новых инвесторов, - Reuters
Банк России установил ограничения по иностранным инвесторам, поэтому Великобритания больше не признает Московскую фондовую биржу
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Великобритания предложила такой шаг еще в прошлом месяце. Это должен быть ответ на ограничения, введенные Банком России в отношении иностранных инвесторов.
"Россия ввела ограничения для иностранных инвесторов, поэтому Соединенное Королевство было вынуждено отозвать у Московской биржи привилегированный статус", - сказала министер финансов Люси Фейзер.
Признание биржи Великобританией позволяет ценным бумагам, торгующим на этой бирже, пользоваться особыми налоговыми льготами. Отмена льгот окажет влияние только на новые инвестиционные договоры.
- Напомним, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что новым пакетом санкций предусмотрено отключение от SWIFT еще большего количества российских банков. В марте от международной платежной системы было отключено семь российских банков – ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Радкомбанк" и "ВЭБ РФ".
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