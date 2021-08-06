Великобритания передаст украинским ВМС два минных тральщика
4 августа из состава ВМС Соединенного Королевства вывели противоминные корабли "Рамси" и "Блайт" - их передадут Украине для службы в Черном море
Об этом говорится на сайте Королевского флота Великобритании.
Торжественная церемония вывода из боевого состава состоялась на военно-морской базе в Шотландии 4 августа.
"Блайт" и "Рамси" еще будут наслаждаться новой жизнью в Черном море. После завершения дальнейших работ над двумя судами они будут переданы ВМС Украины ", - говорится в заявлении британских ВМС.
Тральщик Ее Величества "Рамси" прослужил на Королевском флоте 21 год, прошел 175 тыс. миль, а "Блайт" за 20 лет службы прошел 185 тыс. миль.
Корабли поддерживали операции на Ближнем Востоке, в Великобритании или во время выполнения задач НАТО в североевропейских и средиземноморских водах.
Корабли относятся к противоминным тральщикам класса Sandown, вошедшим в состав британского флота в период с 1989 по 2001 годы.
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