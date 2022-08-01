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Главная война с Россией Великобритания передаст Украине военные корабли из собственного флота, - посол Пристайко

Великобритания передаст Украине военные корабли из собственного флота, - посол Пристайко

1 августа, 2022 понедельник
09:34
война с Россией

Украина получит от Великобритании несколько противоминных кораблей из состава Королевских военно-морских сил

Об этом заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире "Суспільного" .

По его словам, он уже посетил один из этих кораблей, на котором проходят обучение украинские моряки.

"На нем уже сейчас проходят обучение наши военные. Они управляют кораблем, они управляют оружием. Таких кораблей будет несколько. Нам сейчас нужны противоминные корабли. Два - это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военно-военно-морских сил Ее Величества. У них есть больше того же класса", - рассказал Пристайко.

Он добавил, что эти корабли переоборудовают и добавят специальное оборудование, необходимое Украине.

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военные силы Украины
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Великобритания
оружие для Украины
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