Об этом заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире "Суспільного" .

По его словам, он уже посетил один из этих кораблей, на котором проходят обучение украинские моряки.

"На нем уже сейчас проходят обучение наши военные. Они управляют кораблем, они управляют оружием. Таких кораблей будет несколько. Нам сейчас нужны противоминные корабли. Два - это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военно-военно-морских сил Ее Величества. У них есть больше того же класса", - рассказал Пристайко.

Он добавил, что эти корабли переоборудовают и добавят специальное оборудование, необходимое Украине.

31 июля ВМС ВСУ сообщили, что украинские моряки учатся в Великобритании управлять судами противоминной борьбы.

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