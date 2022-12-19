Об этом сообщает сайт британского правительства.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о новом пакете военной помощи для Украины во время саммита Объединенных экспедиционных сил (JEF), который состоится в Латвии 19 декабря.

Также на встрече руководство Британии, Нидерландов, Северной Европы и стран Балтии будут обсуждать дальнейшие шаги по противодействию российской агрессии.

В Лондоне считают, что новый пакет военной помощи станет постоянным притоком необходимых на этой войне артиллерийских боеприпасов в течение 2023 года.

Премьер Риши Сунак призывает не только сохранить, но и усилить военную помощь Украине в следующем году.

"Великобритания и наши европейские союзники идут бок о бок в нашем ответе на вторжение в Украину, и мы снова по-прежнему непоколебимы в наших стремлениях к миру в Европе. Но для достижения мира мы должны сдерживать агрессию, и наши совместные развертывания по всему региону жизненно важны для обеспечения того, чтобы мы могли реагировать на самые серьезные угрозы", - говорится в заявлении британского премьера.

Отметим, что на встрече JEF соберутся лидеры Финляндии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Нидерландов, Швеции и Великобритании, также выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что Британия лидировала в оказании оборонной помощи Украине, включая отправку реактивных систем залпового огня и 125 зенитных орудий, а также более 100 тысяч боеприпасов с начала полномасштабного вторжения РФ.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключает возможности поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.

До конца года в Британии будет завершена подготовка около 10 тыс. украинских военных, а с 1 января 2023 года подготовку начнут еще 19 200 солдат и офицеров.

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