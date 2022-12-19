Великобритания передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в следующем году
Великобритания на следующий год планирует передать украинским военным несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 250 млн фунтов
Об этом сообщает сайт британского правительства.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о новом пакете военной помощи для Украины во время саммита Объединенных экспедиционных сил (JEF), который состоится в Латвии 19 декабря.
Также на встрече руководство Британии, Нидерландов, Северной Европы и стран Балтии будут обсуждать дальнейшие шаги по противодействию российской агрессии.
В Лондоне считают, что новый пакет военной помощи станет постоянным притоком необходимых на этой войне артиллерийских боеприпасов в течение 2023 года.
Премьер Риши Сунак призывает не только сохранить, но и усилить военную помощь Украине в следующем году.
"Великобритания и наши европейские союзники идут бок о бок в нашем ответе на вторжение в Украину, и мы снова по-прежнему непоколебимы в наших стремлениях к миру в Европе. Но для достижения мира мы должны сдерживать агрессию, и наши совместные развертывания по всему региону жизненно важны для обеспечения того, чтобы мы могли реагировать на самые серьезные угрозы", - говорится в заявлении британского премьера.
Отметим, что на встрече JEF соберутся лидеры Финляндии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Нидерландов, Швеции и Великобритании, также выступит президент Украины Владимир Зеленский.
Отмечается, что Британия лидировала в оказании оборонной помощи Украине, включая отправку реактивных систем залпового огня и 125 зенитных орудий, а также более 100 тысяч боеприпасов с начала полномасштабного вторжения РФ.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключает возможности поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.
- До конца года в Британии будет завершена подготовка около 10 тыс. украинских военных, а с 1 января 2023 года подготовку начнут еще 19 200 солдат и офицеров.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.24
-
EUR
Покупка 41.04Продажа 42.14
- Актуальное
- Важное