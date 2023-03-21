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Обновлено

Великобритания передаст Украине снаряды, содержащие обедненный уран. РФ отреагировала

21 мартa, 2023 вторник
17:50
Мир

Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что страна, кроме танков, предоставит Украине снаряды, содержащие обедненный уран

Об этом говорится на правительственном сайте, где Голди отвечала на вопросы члена Палаты лордов Великобритании лорда Хилтона.

Эти боеприпасы подходят для танков Challenger 2 и имеют высокую эффективность для поражения современных танков и бронетехники.

"Помимо предоставления Украине эскадры боевых танков Challenger 2, мы обеспечим боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники", - комментирует она.

Россия уже отреагировала на намерения Великобритании предоставить Украине снаряды с обедненным ураном. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что его не удивляют возможные поставки этих снарядов, "поскольку Соединенное Королевство давно потеряло свои ориентиры". Дипломат считает, что действия Лондона подрывают стратегическую стабильность во всем мире.

"Если это правда, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права", - цитируют Лаврова росСМИ.

"Нет никаких сомнений, что это плохо для них кончится", – добавил российский министр.

  • Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2.
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оружие для Украины
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