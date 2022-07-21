Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление британского министерства обороны.

В ближайшее время в Украину поступят более двух десятков самоходных установок M109 калибра 155 мм и 36 артиллерийских установок L119 калибра 105 мм.

Кроме того, Уоллес добавил, что британское правительство предоставит Киеву радиолокационные системы контрбатарейной борьбы и более 50 000 боеприпасов для уже имеющейся в Украине артиллерии советских времен.

Великобритания также пришлет более 1600 единиц противотанкового оружия в ближайшие недели, а также беспилотники, включая боеприпасы к ним.

"Масштабы и ассортимент предоставляемого нами оборудования демонстрируют силу нашей решимости. Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим, чтобы Украина имела инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина", - утверждает Воллес.

Министерство обороны Литвы передаст Украине дополнительные бронетранспортеры M113 и M577 и боеприпасы

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