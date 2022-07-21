Великобритания передаст Украине гаубицы, беспилотники, противотанковое оружие и боеприпасы
Министр обороны Великобритании Бен Воллес заявил, что британское правительство в ближайшие недели поставит в Украину десятки артиллерийских орудий, сотни беспилотных летательных аппаратов и 1600 единиц противотанкового оружия
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление британского министерства обороны.
В ближайшее время в Украину поступят более двух десятков самоходных установок M109 калибра 155 мм и 36 артиллерийских установок L119 калибра 105 мм.
Кроме того, Уоллес добавил, что британское правительство предоставит Киеву радиолокационные системы контрбатарейной борьбы и более 50 000 боеприпасов для уже имеющейся в Украине артиллерии советских времен.
Великобритания также пришлет более 1600 единиц противотанкового оружия в ближайшие недели, а также беспилотники, включая боеприпасы к ним.
"Масштабы и ассортимент предоставляемого нами оборудования демонстрируют силу нашей решимости. Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим, чтобы Украина имела инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина", - утверждает Воллес.
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