Великобритания передаст Украине 17 специальных пожарных машин
Министерство обороны Британии объявило о передаче Украине 17 специальных пожарных машин, украинские спасатели уже прошли недельное обучение
Об этом сообщает Independent со ссылкой на минобороны Британии.
Отмечается, что машины быстрого реагирования и основные пенные машины поступят в Украину в ближайшие недели. Украинские спасатели уже прошли недельный тренинг на базе Виттеринг в Кембриджшире, чтобы ознакомиться с новой техникой.
Министр обороны Бен Уоллес заявил, что эти пожарные машины усилят способность Украины защищать свою инфраструктуру в условиях кампании ракетных и беспилотных атак России.
"Мы уверены, что предоставленное оборудование и связанные с ним тренинги напрямую усилят возможности пожаротушения, и мы рассматриваем дальнейшие возможности для поддержки украинской военной пожарной службы", - говорится в заявлении.
- 30 июня в тайваньском городе Чжанхуа благотворители сообщили о масштабном гуманитарном грузе для Украины. Включает 48 автомобилей, в том числе более 20 автомобилей скорой помощи, по меньшей мере 6 пожарных машин и еще несколько десятков джипов и минибусов.
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