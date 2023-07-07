Об этом сообщает Independent со ссылкой на минобороны Британии.

Отмечается, что машины быстрого реагирования и основные пенные машины поступят в Украину в ближайшие недели. Украинские спасатели уже прошли недельный тренинг на базе Виттеринг в Кембриджшире, чтобы ознакомиться с новой техникой.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что эти пожарные машины усилят способность Украины защищать свою инфраструктуру в условиях кампании ракетных и беспилотных атак России.

"Мы уверены, что предоставленное оборудование и связанные с ним тренинги напрямую усилят возможности пожаротушения, и мы рассматриваем дальнейшие возможности для поддержки украинской военной пожарной службы", - говорится в заявлении.