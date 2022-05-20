Великобритания передала Украине очередной пакет медицинской помощи

Об этом сообщили на сайте британского правительства.

"Как один из крупнейших гуманитарных доноров, Британия будет продолжать помогать заботиться о тех, кто смело противостоит гнусной агрессии Путина, пока Украина не добьется успеха", - министр иностранных дел Лиз Трасс.

Отмечается, что четвертый транш помощи, собиравшийся со всей Великобритании в течение последней недели, содержит:

- 4,2 миллиона доз лекарства, включая обезболивающие и антибиотики, которые являются критическими для лечения инфекций, вызванных травмой на поле боя и ограниченными средствами гигиены;

- 1,5 миллиона единиц других товаров, включая СИЗ (средства индивидуальной защиты) и респираторы.

Вместе с тремя предварительными поставками медицинского оборудования, их общее количество составляет 11,07 млн. единиц.

Известно, что Великобритания передает специализированное оборудование для лечения травм спинного и головного мозга и оказания помощи в реабилитации.

По словам министерства здравоохранения и социальных служб от правительства Уэльса Элунед Морган, четвертый транш медицинских товаров включает также 49 поддонов из Уэльса с респираторами, перчатками и перевязочными материалами.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о военной помощи для обороны Украины с президентом Владимиром Зеленским, в том числе Великобритания предоставит дополнительный пакет военной помощи в размере 1,3 миллиарда фунтов.

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