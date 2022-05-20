Великобритания передала Украине очередной пакет медицинской помощи
Помощь Украине от Великобритании в сфере медицины достигнет 11 миллионов единиц медицинских изделий
Об этом сообщили на сайте британского правительства.
"Как один из крупнейших гуманитарных доноров, Британия будет продолжать помогать заботиться о тех, кто смело противостоит гнусной агрессии Путина, пока Украина не добьется успеха", - министр иностранных дел Лиз Трасс.
Отмечается, что четвертый транш помощи, собиравшийся со всей Великобритании в течение последней недели, содержит:
- 4,2 миллиона доз лекарства, включая обезболивающие и антибиотики, которые являются критическими для лечения инфекций, вызванных травмой на поле боя и ограниченными средствами гигиены;
- 1,5 миллиона единиц других товаров, включая СИЗ (средства индивидуальной защиты) и респираторы.
Вместе с тремя предварительными поставками медицинского оборудования, их общее количество составляет 11,07 млн. единиц.
Известно, что Великобритания передает специализированное оборудование для лечения травм спинного и головного мозга и оказания помощи в реабилитации.
По словам министерства здравоохранения и социальных служб от правительства Уэльса Элунед Морган, четвертый транш медицинских товаров включает также 49 поддонов из Уэльса с респираторами, перчатками и перевязочными материалами.
- Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о военной помощи для обороны Украины с президентом Владимиром Зеленским, в том числе Великобритания предоставит дополнительный пакет военной помощи в размере 1,3 миллиарда фунтов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.61
- Актуальное
- Важное