Великобритания передала Украине исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс"
Великобритания передала Украине исследовательский корабль для арктических экспедиций "Джеймс Кларк Росс"
Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине.
"После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол "Джеймс Кларк Росс" был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский", - говорится в сообщении.
Указано, что это второй случай передачи британских исследовательских активов Украины. Первым стала передача в 1996 году станции "Фарадей", ныне известной как станция "Академик Вернадский".
Как известно, судно откроет для украинских ученых новые возможности для проведения научных исследований, в частности исследования океанов и изменения климата в полярных регионах.
Уточняется, что в 1996 году именно "Джеймс Кларк Росс" доставил первую украинскую миссию на прежнюю британскую станцию "Фарадей".
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