Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на обращение в Палату общин министра обороны Британии Бен Уоллес.

"На сегодняшний день Великобритания передала Украине 900 генераторов и направила около 15 тысяч комплектов одежды для экстремальных холодов для украинских вооруженных сил, в частности одежду для холодной погоды, сверхпрочные спальные мешки и утепленные палатки", - отметил министр.

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"Ожидается, что к Рождеству будут доставлены еще 10 тысяч комплектов. Всего международное сообщество передало Украине около 1,23 миллиона зимних комплектов", - добавил он.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключает возможности поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.

До конца года в Британии будет завершена подготовка около 10 тыс. украинских военных, а с 1 января 2023 года подготовку начнут еще 19 200 солдат и офицеров.

9 декабря сообщалось, что Норвегия выделит Украине $100 млн на восстановление поврежденной войной инфраструктуры. Тогда же сообщили, что Эстония отправила еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием для Украины. Минэнерго также отчитывалось, что Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.

10 декабря пресс-служба Совета ЕС отчитывалась, что учреждение достигло соглашения о пакете законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро.

Великобритания на следующий год планирует передать украинским военным несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 250 млн фунтов.

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