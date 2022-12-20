Великобритания передала Украине 900 генераторов и тысячи комплектов зимней формы для военных
В рамках помощи Украине на время зимы из-за разрушения Россией энергетической инфраструктуры Великобритания уже передала сотни генераторов и комплекты зимней формы для украинских военнослужащих
Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на обращение в Палату общин министра обороны Британии Бен Уоллес.
"На сегодняшний день Великобритания передала Украине 900 генераторов и направила около 15 тысяч комплектов одежды для экстремальных холодов для украинских вооруженных сил, в частности одежду для холодной погоды, сверхпрочные спальные мешки и утепленные палатки", - отметил министр.
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"Ожидается, что к Рождеству будут доставлены еще 10 тысяч комплектов. Всего международное сообщество передало Украине около 1,23 миллиона зимних комплектов", - добавил он.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключает возможности поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.
- До конца года в Британии будет завершена подготовка около 10 тыс. украинских военных, а с 1 января 2023 года подготовку начнут еще 19 200 солдат и офицеров.
- 9 декабря сообщалось, что Норвегия выделит Украине $100 млн на восстановление поврежденной войной инфраструктуры. Тогда же сообщили, что Эстония отправила еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием для Украины. Минэнерго также отчитывалось, что Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.
- 10 декабря пресс-служба Совета ЕС отчитывалась, что учреждение достигло соглашения о пакете законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро.
- Великобритания на следующий год планирует передать украинским военным несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 250 млн фунтов.
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