Великобритания передала Украине 570 мобильных электрогенераторов, - Галущенко
Они будут обеспечивать бесперебойное питание на объектах критической инфраструктуры
Об этом сообщил в своем Twitter министр энергетики Герман Галущенко со ссылкой на Секретаря бизнеса и энергетики парламента Великобритании Кваса Квартенга.
"Настоящие друзья творят свет! Благодарен Кваси Квартенгу и Великобритании за поддержку Украины! Благодаря мобильным генераторам мы обеспечим стабильное электроснабжение важных объектов, несмотря на ущерб от российских обстрелов", - отметил министр.
Кваси Квартенга в своем сообщении отмечает:
"Больше мобильных генераторов направляются в Украину. Великобритания дарит 570 генераторов, чтобы обеспечить работу больниц, вышек мобильной связи, укрытий и водонасосных станций перед опасностью продолжения российской атаки".
Отметим, что первую часть поставок – почти 200 генераторов – Великобритания передала Украине в апреле. Они являются источниками резервного питания для надежного энергообеспечения при повреждении электрооборудования и сетей.
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