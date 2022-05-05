Великобритания передала Украине 570 мобильных электрогенераторов, - Галущенко

Об этом сообщил в своем Twitter министр энергетики Герман Галущенко со ссылкой на Секретаря бизнеса и энергетики парламента Великобритании Кваса Квартенга.

"Настоящие друзья творят свет! Благодарен Кваси Квартенгу и Великобритании за поддержку Украины! Благодаря мобильным генераторам мы обеспечим стабильное электроснабжение важных объектов, несмотря на ущерб от российских обстрелов", - отметил министр.

Кваси Квартенга в своем сообщении отмечает:

"Больше мобильных генераторов направляются в Украину. Великобритания дарит 570 генераторов, чтобы обеспечить работу больниц, вышек мобильной связи, укрытий и водонасосных станций перед опасностью продолжения российской атаки".

Отметим, что первую часть поставок – почти 200 генераторов – Великобритания передала Украине в апреле. Они являются источниками резервного питания для надежного энергообеспечения при повреждении электрооборудования и сетей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb