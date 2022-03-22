Великобритания передала Украине 3,7 млн единиц медицинских средств
Великобритания передала Украине 3,7 миллиона единиц медицинских средств и оборудования, чтобы помочь справиться с чрезвычайной ситуацией, вызванной вторжением России
Об этом говорится на сайте британского правительства.
Известно, что накануне в Украину отправили 11-й груз с более чем 1,5 млн дозами жизненно необходимых лекарств, среди которых обезболивающие средства для раненых в результате российских нападений, а также успокаивающие средства для процедур интенсивной терапии.
"Предметы, включая жизненно важные лекарства, материалы для перевязок и оборудование для интенсивной терапии, были подарены Национальной службой здравоохранения Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии и доставлены по назначению", - говорится в сообщении.
Переданная помощь является частью более широкого гуманитарного ответа правительства на эту чрезвычайную ситуацию. С начала войны правительство Британии уже предоставило 400 миллионов фунтов стерлингов гуманитарной и экономической помощи Украине и соседним странам.
- Напомним, Великобритания усилит военную и экономическую поддержку Украины.
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