Великобритания отправит в Украину новую партию ПЗРК Starstreak и противотанкового оружия на сумму в 100 млн фунтов, - Борис Джонсон
Великобритания предоставит Украине военную технику на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов, в частности отправит больше переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak
Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон выступивший на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Лондоне, сообщает Европейская правда.
По словам Джонсона, пакет оборонной помощи будет включать дополнительно 800 противотанковых ракет и высокоточных боеприпасов.
В новый британский пакет также входят каски, приборы ночного видения и бронежилеты.
Однако Джонсон сказал, что Запад не сможет удовлетворить все заявки на вооружение, поданные Украиной, потому что "нецелесообразно" было бы поставлять часть оборудования Киеву.
На вопрос, отправит ли Британия в Киев свои танки и бронетехнику, Джонсон ответил: "Я думаю, что важно, чтобы мы давали оборудование, которое действительно полезно и эксплуатируется украинцами, это наше соображение. Возможно, было бы полезнее поддержать украинцев, позволив некоторым из бывших стран Варшавского договора снабжать часть своей бронетехники".
Шольц согласился с Джонсоном, заявив, что союзники "всегда должны смотреть на то, что можно эффективно использовать".
"Дело в том, что мы пытаемся поставлять оружие, которое полезно и может быть хорошо использовано... успехи, которых до сих пор достигла украинская армия, показывают, что это особенно эффективное оружие: противотанковые средства, зенитные средства, боеприпасы", - сказал он.
- Официальный Лондон не хочет ничего меньшего, чем "полный вывод" российских войск с украинской территории и будет судить Россию по ее действиям, а не словам
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