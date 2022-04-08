Великобритания отправит в Украину бронемашину "Mastiff"

Об этом он сказал в комментарии телеканалу Sky News , пишет ЕН .

"Мы отправим бронетехнику, защитные бронемашины, такие как "Mastiff", чтобы убедиться, что Украина имеет такую поддержку", - сказал Воллес.



Mastiff может быть вооружен 7,62-мм пулеметом, 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом или 40-мм гранатометом.

"Очень важно, чтобы мы делали все, что в наших силах, чтобы помочь Украине, и там, где они просят у нас оборудование, если оно у нас есть или мы можем помочь другим предоставить его, мы это сделаем", - добавил министр.

Предполагается, что британские войска отправят в соседнюю с Украиной страну для обучения украинских военнослужащих.

Mastiff развивает максимальную скорость 90 км/ч, оснащен радиостанциями и электронными средствами противодействия, а также дополнительной броней.