Великобритания отправит 140 военных на белорусско-польскую границу
Великобритания в декабре отправит 140 военных инженеров в Польшу для поддержки на границе с Беларусью
Об этом сообщает Reuters .
Ранее из-за напряженности на границе ЕС с Беларусью Великобритания уже отправляла военный персонал своему союзнику по Польше.
"Наша преданность европейской безопасности непоколебима, и мы всегда будем предлагать поддержку нашим союзникам. Эта небоевая поддержка поможет усилиям Польши защитить свою границу и передать жизненно важный инженерный опыт", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
В британском Минобороны сообщили, что развертывание инженеров будет продолжаться до апреля.
- Напомним, 6 декабря польские пограничники сообщили , что белорусские силовики бросали через границу шумовые петарды.
- 7 декабря пограничная служба Беларуси рассказала, что лагерей на границе Беларуси больше нет, а мигранты каждый день пытаются пересечь границу небольшими группами.
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