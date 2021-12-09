Великобритания отправит 140 военных на белорусско-польскую границу

Об этом сообщает Reuters .



Ранее из-за напряженности на границе ЕС с Беларусью Великобритания уже отправляла военный персонал своему союзнику по Польше.



"Наша преданность европейской безопасности непоколебима, и мы всегда будем предлагать поддержку нашим союзникам. Эта небоевая поддержка поможет усилиям Польши защитить свою границу и передать жизненно важный инженерный опыт", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.



В британском Минобороны сообщили, что развертывание инженеров будет продолжаться до апреля.

Напомним, 6 декабря польские пограничники сообщили , что белорусские силовики бросали через границу шумовые петарды.

7 декабря пограничная служба Беларуси рассказала, что лагерей на границе Беларуси больше нет, а мигранты каждый день пытаются пересечь границу небольшими группами.