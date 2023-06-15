Великобритания отправила Украине насосы, способные откачивать 1750 л воды в секунду

Британское агентство по окружающей среде подарило три мощных насоса, а также шесть мобильных насосов и девять миль временных противопаводковых барьеров, пишет Sky News.

Ранее уже были отправлены 19 спасательных лодок и 2000 вещей, включая спасательные жилеты и шлемы, отмечает издание.

Также Великобритания пожертвовала 16 миллионов фунтов стерлингов на гуманитарную помощь после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Позже в этом месяце в Лондоне состоится Конференция по восстановлению Украины, на которой будет разработан план, сосредоточенный на послевоенном будущем страны.