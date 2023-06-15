Великобритания отправила Украине насосы, способные откачивать 1750 л воды в секунду
Насосы, способные перекачивать 1750 литров воды в секунду, отправились из Великобритании в регионы Украины, затопленные из-за подрыва плотины Каховской ГЭС
Британское агентство по окружающей среде подарило три мощных насоса, а также шесть мобильных насосов и девять миль временных противопаводковых барьеров, пишет Sky News.
Ранее уже были отправлены 19 спасательных лодок и 2000 вещей, включая спасательные жилеты и шлемы, отмечает издание.
Также Великобритания пожертвовала 16 миллионов фунтов стерлингов на гуманитарную помощь после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Позже в этом месяце в Лондоне состоится Конференция по восстановлению Украины, на которой будет разработан план, сосредоточенный на послевоенном будущем страны.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробный ход событий - здесь.
- 9 июня в ГСЧС сообщили, что Польша, Эстония и Германия передали Украине пожарно-спасательную технику и вездеходы, спецавтомобиль, рефрижератор, генераторы, емкости для топлива и спецодежду. Также направлена гуманитарная помощь из Литвы, Чехии, Финляндии, Австрии, Дании, Польши, Франции и Норвегии.
- 14 июня Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением.
- По состоянию на 15 июня в Херсонской области подтопленными остаются 44 населенных пункта, а в Николаевской области уровень воды упал на 8 см.
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