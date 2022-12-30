Великобритания отправила Украине более тысячи металлоискателей и сотни комплектов для дезактивации взрывчаток
В пятницу 30 декабря Великобритания отчитывалась об отправке Украине более тысячи металлоискателей, а также в новом пакете помощи - 100 комплектов для дезактивации взрывчаток
Об этом пишет Reuters.
В пятницу 30 декабря Великобритания заявила, что отправила Украине более тысячи металлоискателей и сто комплектов для дезактивации взрывчаток: это помощь по разминированию украинской территории.
"Использование Россией противопехотных мин и таргетинга на гражданскую инфраструктуру подчеркивает шокирующую жестокость вторжения Путина", - подчеркнул в своем заявлении министр обороны Британии Бен Уоллес.
По словам министерства обороны, металлоискатели, изготовленные немецкой компанией Vallon, могут помочь войскам расчищать маршруты, устраняя опасность взрывоопасных веществ. В то время как наборы могут обезвреживать неразорванные бомбы.
- Напомним, к концу 2022 года в Британии будет завершена подготовка почти 10 тыс. украинских военных, а с 1 января 2023 года подготовку начнут еще 19 200 солдат и офицеров.
- 19 декабря британское правительство сообщило, что в следующем году страна планирует передать украинским военным несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 250 млн фунтов.
- 29 декабря министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил , что Великобритания выделит 2,3 миллиарда фунтов стерлингов помощи Украине в 2023 году.
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