Великобритания отправила 6 истребителей для тренировок со Швецией и Финляндией

Об этом сообщили в BBC со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Министр обороны Бен Воллес рассказал, что истребители вылетели по просьбе обеих стран, и подчеркнул приверженность Британии укреплению потенциала коллективной обороны.

Известно, что в учениях принимают участие два новейших истребителя F-35.

Они проводят "высококлассную боевую подготовку" вместе с четырьмя "Тайфунами" британских ВВС, финскими F-18 Hornet и шведскими самолетами Gripen, заявили представители министерства обороны.

Цель учений – позволить трем военно-воздушным силам укрепить свою способность действовать бок о бок друг с другом.

Обучение проводится после подачи странами заявок на вступление в НАТО после вторжения России в Украину.

Уоллес сказал, что Финляндия и Швеция являются "важными партнерами в области обороны", и их вступление в НАТО "сделает Альянс сильнее, поскольку мы сталкиваемся с новой угрозой в Европе".

29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

5 июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.

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