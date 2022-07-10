Великобритания отправила 6 истребителей для тренировок со Швецией и Финляндией
Минобороны Британии сообщило, что шесть истребителей Королевских ВВС вылетели в Финляндию и Швецию для проведения совместных учений
Об этом сообщили в BBC со ссылкой на министерство обороны Великобритании.
Министр обороны Бен Воллес рассказал, что истребители вылетели по просьбе обеих стран, и подчеркнул приверженность Британии укреплению потенциала коллективной обороны.
Известно, что в учениях принимают участие два новейших истребителя F-35.
Они проводят "высококлассную боевую подготовку" вместе с четырьмя "Тайфунами" британских ВВС, финскими F-18 Hornet и шведскими самолетами Gripen, заявили представители министерства обороны.
Цель учений – позволить трем военно-воздушным силам укрепить свою способность действовать бок о бок друг с другом.
Обучение проводится после подачи странами заявок на вступление в НАТО после вторжения России в Украину.
Уоллес сказал, что Финляндия и Швеция являются "важными партнерами в области обороны", и их вступление в НАТО "сделает Альянс сильнее, поскольку мы сталкиваемся с новой угрозой в Европе".
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.
- 5 июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.
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