Великобритания отменила карантин для непривитых и требование ПЦР-теста для вакцинированных туристов

Об этом сообщается на сайте правительства Британии.



Полностью вакцинированным от коронавируса туристам больше не нужно будет сдавать тест на COVID-19 ни до, ни по приезде в Великобританию.



Тем, кто не полностью вакцинировался, нужно будет сдать ПЦР-тест перед отъездом в страну. По прибытии нужно будет сделать еще один тест на 2-й день или раньше. Если тест окажется положительным, нужно пойти в самоизоляцию.



Независимо от статуса вакцинации прибывшим нужно заполнить форму поиска пассажиров (Passenger Locator Form).



Напомним, ранее британское правительство требовало от невакцинированных путешественников пройти 10-дневную самоизоляцию по прибытии.

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