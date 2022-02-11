Великобритания отменила карантин для непривитых и требование ПЦР-теста для вакцинированных туристов
С 11 февраля Великобритания больше не будет отправлять на карантин непривитых туристов и не потребует негативного результата для прибывших, вакцинированных против COVID-19
Об этом сообщается на сайте правительства Британии.
Полностью вакцинированным от коронавируса туристам больше не нужно будет сдавать тест на COVID-19 ни до, ни по приезде в Великобританию.
Тем, кто не полностью вакцинировался, нужно будет сдать ПЦР-тест перед отъездом в страну. По прибытии нужно будет сделать еще один тест на 2-й день или раньше. Если тест окажется положительным, нужно пойти в самоизоляцию.
Независимо от статуса вакцинации прибывшим нужно заполнить форму поиска пассажиров (Passenger Locator Form).
Напомним, ранее британское правительство требовало от невакцинированных путешественников пройти 10-дневную самоизоляцию по прибытии.
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