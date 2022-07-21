Великобритания отказывается от российских золота, угля и нефти

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление правительства Соединенного Королевства.

Согласно нововведенной поправке импорт нефти и нефтепродуктов, угля и продуктов из угля и золота из РФ запрещен. Кроме того, запрещается приобретение, поставка и доставка указанных товаров прямо или косвенно.

Ограничение также запрещает техническую помощь, финансовые услуги и средства, а также брокерские услуги, связанные с этими товарами.

Запрет на импорт российского золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа.

Запрет на ввоз нефти начнет действовать 31 декабря 2022 года.

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