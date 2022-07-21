Великобритания отказывается от российских золота, угля и нефти
Великобритания в рамках санкционного режима против России с 10 августа запретит импорт из страны-террориста угля, а с 31 декабря откажется и от российской нефти. Соответствующая поправка вступила в силу 21 июля
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление правительства Соединенного Королевства.
Согласно нововведенной поправке импорт нефти и нефтепродуктов, угля и продуктов из угля и золота из РФ запрещен. Кроме того, запрещается приобретение, поставка и доставка указанных товаров прямо или косвенно.
Ограничение также запрещает техническую помощь, финансовые услуги и средства, а также брокерские услуги, связанные с этими товарами.
Запрет на импорт российского золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа.
Запрет на ввоз нефти начнет действовать 31 декабря 2022 года.
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