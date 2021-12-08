Великобритания откажется от 2G и 3G до 2033 года

Об этом сообщает Sky News .



"Технология 5G уже меняет жизнь людей и бизнес, объединяя людей в Великобритании с помощью более быстрых мобильных данных и делая бизнес более продуктивным", - сказала министерша культуры Надин Дорис.



Поэтому правительство Великобритании заявило, что прекратит использование мобильных услуг 2G и 3G, чтобы выпустить радиоволны для 5G и 6G.



Дорис добавила, что такой отказ облегчит выход на рынок производителям нового оборудования, поскольку им не придется поддерживать старые технологии.



После того, как в прошлом году китайская компания Huawei запретила доступ к новым сетям, правительство Великобритании намерено прекратить зависимость страны от небольшого количества поставщиков.



Все четыре сети мобильной связи в Великобритании (EE, Vodafone, O2 и Three) согласились отказаться от 2G и 3G к 2033 году.



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