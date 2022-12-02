Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что комитет Тауэр-Гамлетс в лондонском районе Ист-Энд единогласно отклонил представление Китая о строительстве нового помещения посольства в Великобритании. Решение было принято на фоне растущей озабоченности по поводу дипломатической деятельности Пекина в Соединенном Королевстве. В частности, возникли опасения относительно угрозы безопасности для местных жителей.

Новое посольство Китая должно было быть возведено на месте исторического участка земли в Лондоне под названием Королевский монетный двор, который ранее принадлежал королевской семье и где было предприятие по чеканке монет. Его китайские власти приобрели еще в 2018 году за 312 миллионов долларов.

Однако на встрече комитета совет убедили заблокировать предложения Китая на том основании, что новое посольство будет не только представлять угрозу безопасности местных жителей, но и препятствовать движению в этой густонаселенной части Восточного Лондона, неподалеку от финансового района столицы и лондонского Тауэра.

Кроме того, во время слушаний местные жители этого района сетовали на то, что представители Китая недостаточно информировали их о планах строительства. Во время дебатов члены совета Тауэр-Хамлетс также услышали опасения от местных жителей относительно того, что за ними шпионят.

Поэтому члены совета отменили предварительное заключение о том, что представленный китайским посольством план строительства "в целом соответствует" плану развития района.

26 октября Китай обвинили в создании незаконных "полицейских участков" в Нидерландах, действующих под видом сервисных центров для китайских граждан, а на практике использующихся для давления на китайских диссидентов . О создании соответствующих китайских организаций стало известно после публикаций ряда западных СМИ доклада испанской правозащитной организации Safeguard Defenders. В ней отмечается, что полиция двух китайских провинций создала 54 "зарубежных сервисных центра" в 21 стране. Большинство из них расположены в Европе, в том числе 9 в Испании, 4 в Италии, 2 в Лондоне, один в Глазго.

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