Великобритания осудила "выборы" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму
Великобритания осудила проведение "выборов" в российскую Государственную думу на территории оккупированного Крыма
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании, передает Укринформ
"Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и повторяем, что аннексия Крыма РФ в марта 2014 была незаконной и нелегитимной", - заявили британские дипломаты.
Они назвали выборы во всей России "серьезным шагом назад для свобод"
"Меры, принятые российскими властями с целью маргинализации гражданского общества, подавление независимых СМИ и устранения оппозиционных кандидатов от участия в выборах, подрывают политический плюрализм и противоречат международным обязательствам", - сказано в заявлении.
МИД Британии выразило разочарование "чрезмерными ограничениями для наблюдателей за выборами".
- Напомним, 18 сентября стало известно, что жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской области свозят в Ростовской области и раздают им российские паспорта непосредственно перед голосованием на "выборах" в Госдуму РФ.
- По данным правозащитников, на российских выборах проголосовали 250 тыс. жителей ОРДЛО.
- В ЕС заявили, что никогда не признают российские "выборы" на территории оккупированного Крыма.
- Соединенные Штаты Америки не признают проведения выборов в Госдуму РФ "на суверенной территории Украины"
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