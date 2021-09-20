Великобритания осудила "выборы" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании, передает Укринформ

"Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и повторяем, что аннексия Крыма РФ в марта 2014 была незаконной и нелегитимной", - заявили британские дипломаты.

Они назвали выборы во всей России "серьезным шагом назад для свобод"

"Меры, принятые российскими властями с целью маргинализации гражданского общества, подавление независимых СМИ и устранения оппозиционных кандидатов от участия в выборах, подрывают политический плюрализм и противоречат международным обязательствам", - сказано в заявлении.

МИД Британии выразило разочарование "чрезмерными ограничениями для наблюдателей за выборами".