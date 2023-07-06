Великобритания определилась с кандидатурой нового посла в Украине
Новым послом Великобритании в Украине станет Мартин Гаррис – он вступит в должность уже в сентябре этого года
Об этом пишет британское посольство в Киеве.
Гаррис сменит в должности Мелинду Симмонс, возглавлявшую дипломатическую миссию в Киеве с 2019 года. В свою очередь она продолжит работу на дипломатической службе в другой должности.
В комментарии Гаррис отмечает, что рад вернуться в Украину в качестве посла.
"Я рад вернуться в Украину, чтобы возглавить сверхважную работу нашего Посольства по поддержке украинского правительства и народа, которые защищают свою страну и наши общие ценности. Отношения Великобритании с Украиной никогда не были настолько крепкими, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно ", – говорит дипломат.
Справочно. Мартин Гаррис – дипломат, в 2003 году работал в Киеве как генеральный консул и заместитель главы Миссии Великобритании. В 2008 году вернулся в Лондон советником по вопросам Афганистана, Пакистана, России и других республик бывшего Советского Союза при кабинете министров.
С 2010 по 2014 гг. – посол Ее Величества в Бухаресте. С апреля 2014 года вступил в должность министра и заместителя главы Миссии Великобритании в Москве.
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