Об этом пишет Reuters .

Согласно данным правительства Великобритании о лицензировании экспорта, стоимость лицензий, предоставленных британским правительством компаниям на экспорт компонентов и технологий для подводных лодок в Тайвань составила рекордные 167 миллионов фунтов стерлингов (201,29 миллиона долларов) в течение первых девяти месяцев прошлого года. СМИ указывает, что это больше, чем за предыдущие шесть лет вместе взятые.

Как известно, Китай считает Тайвань своей территорией. Вместе с тем у Великобритании нет официальных дипломатических отношений с островом, но она поддерживает экономические и торговые связи, а в Тайбэе де-факто есть британское посольство.

"Если это (информация об увеличении экспорта подлодок в Тайвань, - ред.) правда, это является серьезным нарушением принципа единого Китая, подрывает суверенитет и интересы безопасности Китая, а также подрывает мир и стабильность в Тайванском проливе", - прокомментировали данные СМИ в министерстве внешних дел Китая.

Двое информированных британских законодателей и двое бывших чиновников, пожелавших остаться неназванными, заявили журналистам, что одобрение увеличенного экспорта отражает повышенную готовность Великобритании поддерживать Тайвань. Известно, что одна из выданных лицензий включает "военные суда, специальное военно-морское оборудование, аксессуары, компоненты и другие надводные суда", а другая - технологии.