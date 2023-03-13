Великобритания одобрила увеличение экспорта подлодок в Тайвань, что может разозлить Китай, – Reuters
Великобритания одобрила увеличение экспорта в Тайвань подлодок, технологий и деталей к ним. Это может усилить напряженность между Лондоном и Пекином
Об этом пишет Reuters .
Согласно данным правительства Великобритании о лицензировании экспорта, стоимость лицензий, предоставленных британским правительством компаниям на экспорт компонентов и технологий для подводных лодок в Тайвань составила рекордные 167 миллионов фунтов стерлингов (201,29 миллиона долларов) в течение первых девяти месяцев прошлого года. СМИ указывает, что это больше, чем за предыдущие шесть лет вместе взятые.
Как известно, Китай считает Тайвань своей территорией. Вместе с тем у Великобритании нет официальных дипломатических отношений с островом, но она поддерживает экономические и торговые связи, а в Тайбэе де-факто есть британское посольство.
"Если это (информация об увеличении экспорта подлодок в Тайвань, - ред.) правда, это является серьезным нарушением принципа единого Китая, подрывает суверенитет и интересы безопасности Китая, а также подрывает мир и стабильность в Тайванском проливе", - прокомментировали данные СМИ в министерстве внешних дел Китая.
Двое информированных британских законодателей и двое бывших чиновников, пожелавших остаться неназванными, заявили журналистам, что одобрение увеличенного экспорта отражает повышенную готовность Великобритании поддерживать Тайвань. Известно, что одна из выданных лицензий включает "военные суда, специальное военно-морское оборудование, аксессуары, компоненты и другие надводные суда", а другая - технологии.
- В конце февраля СМИ писали, что Соединенные Штаты Америки в четыре раза увеличат присутствие своих военных на Тайване, чтобы усилить программу обучения военных острова на фоне роста угрозы со стороны Китая.
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