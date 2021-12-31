Великобритания одобрила таблетки Pfizer против COVID-19
Великобритания одобрила экстренное использование таблеток Paxlovid компании Pfizer против коронавируса
Об этом сообщает The Guardian.
"В Великобритании одобрили таблетки от COVID-19 компании Pfizer для пациентов старше 18 лет, у которых легкая и умеренная формы заболевания и которые имеют высокий риск ухудшения состояния", - говорится в сообщении.
Как передают в издании, это решение приняли на фоне рекордного роста количества случаев заболевания коронавирусом.
Препарат Paxlovid рекомендуется применять в течение первых пяти дней после появления симптомов. Его можно принимать дома без врачебного надзора.
"В этом месяце Pfizer заявила, что Paxlovid продемонстрировал почти 90%-ю эффективность в предотвращении госпитализации и смерти пациентов с высоким риском, а последние лабораторные данные свидетельствуют, что препарат сохраняет свою эффективность против быстро распространяющегося штамма "Омикрон"", - говорится в сообщении.
- Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило экстренное использование лекарства против коронавируса от Pfizer 16 декабря.
- 27 декабря Южная Корея одобрила использование Paxlovid.
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