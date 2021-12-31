Великобритания одобрила таблетки Pfizer против COVID-19

Об этом сообщает The Guardian.

"В Великобритании одобрили таблетки от COVID-19 компании Pfizer для пациентов старше 18 лет, у которых легкая и умеренная формы заболевания и которые имеют высокий риск ухудшения состояния", - говорится в сообщении.

Как передают в издании, это решение приняли на фоне рекордного роста количества случаев заболевания коронавирусом.

Препарат Paxlovid рекомендуется применять в течение первых пяти дней после появления симптомов. Его можно принимать дома без врачебного надзора.

"В этом месяце Pfizer заявила, что Paxlovid продемонстрировал почти 90%-ю эффективность в предотвращении госпитализации и смерти пациентов с высоким риском, а последние лабораторные данные свидетельствуют, что препарат сохраняет свою эффективность против быстро распространяющегося штамма "Омикрон"", - говорится в сообщении.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило экстренное использование лекарства против коронавируса от Pfizer 16 декабря.

27 декабря Южная Корея одобрила использование Paxlovid.