Великобритания одобрила пятую вакцину против COVID-19
Власти Великобритании одобрили вакцину против COVID-19 от компании Novavax для использования людям в возрасте от 18 лет
Об этом сообщает Reuters.
Вакцину Nuvaxovid одобрили в качестве первой и второй дозы, поскольку она отвечает необходимым стандартам безопасности, качества и эффективности, говорится в заявлении Британского регуляторного агентства по лекарственным средствам и медицинским товарам (MHRA).
Reuters пишет, что одобрение произошло спустя несколько дней после того, как производитель лекарств подал заявку на получение разрешения в США, после месяцев борьбы с проблемами разработки и производства, а также после получения поддержки от Германии.
"Мы продолжаем нашу жизненно важную работу по безопасности, отслеживая использование всех вакцин против COVID-19, чтобы убедиться, что их преимущества по защите людей от болезни и дальше превышают любые возможные риски", - заявила исполнительный директор MHRA Джун Рейн.
Для использования в Британии уже одобрили вакцины от компаний AstraZeneca-Oxford (AZN.L), Pfizer-BioNTech (PFE.N), (22UAy.DE), Moderna (MRNA.O) и Johnson & Johnson (JNJ.N).
- Напомним, с 26 января Великобритания отменила большинство ограничений, которые были введены из-за "Омикрона".
- 31 января 2022 года в Великобритании начали вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте 5-11 лет.
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