Великобритания обвинила РФ в развертывании систем термобарической артиллерии в Украине

Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, передает Радио Свобода .



"Как далеко (Путин) зайдет, какое оружие он позволит применить, чтобы достичь своей конечной цели, неизвестно, но мы видели использование огромного количества артиллерии. Мы видели развертывание систем термобарической артиллерии и мы волнуемся, сколь широким может быть его применение», – сказал он во время визита в Эстонию.



Справка.Термобарический боеприпас – боеприпас, созданный на основе эффекта объемного взрыва пылегазовых или аэрозольных облаков. Многие эксперты относят его к оружию массового поражения, хотя они прямо не запрещены международными конвенциями.

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