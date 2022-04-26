Об этом говорится на сайте британского правительства.



Правительство Великобритании 26 апреля расширило санкционный список против России, внеся 195 поправок. В список, в частности, добавили ряд российских чиновников, связанных с агрессией России против Украины.



Также в обновленный санкционный список попали члены федерального собрания России, депутаты госдумы и сенаторы совета федерации. Они голосовали за предоставление так называемой военной помощи террористическим группировкам "Л/ДНР".



Санкции британского правительства предусматривают блокировку активов физических лиц и компаний на территории Великобритании. Кроме того, накладывается запрет на соглашения с ними, запрещается въезд на территорию Великобритании.

26 апреля Польша ввела санкции против Газпрома и 50 юридических и физических лиц.

Представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя возможное введение санкций против предполагаемой супруги президента РФ Кабаевой, сказала , что от ограничений никто не застрахован.

Государственный секретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон заявил , что после переизбрания Макрона Франция будет инициировать новые санкции против России.