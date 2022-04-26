English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Великобритания обновила список санкций против России

Великобритания обновила список санкций против России

26 апреля, 2022 вторник
21:40
война с Россией

Новые ограничения предполагают блокировку активов физических лиц и компаний на территории страны

Об этом говорится на сайте британского правительства.

Правительство Великобритании 26 апреля расширило санкционный список против России, внеся 195 поправок. В список, в частности, добавили ряд российских чиновников, связанных с агрессией России против Украины.

Также в обновленный санкционный список попали члены федерального собрания России, депутаты госдумы и сенаторы совета федерации. Они голосовали за предоставление так называемой военной помощи террористическим группировкам "Л/ДНР".

Санкции британского правительства предусматривают блокировку активов физических лиц и компаний на территории Великобритании. Кроме того, накладывается запрет на соглашения с ними, запрещается въезд на территорию Великобритании.

  • 26 апреля Польша ввела санкции против Газпрома и 50 юридических и физических лиц.
  • Представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя возможное введение санкций против предполагаемой супруги президента РФ Кабаевой, сказала , что от ограничений никто не застрахован.
  • Государственный секретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон заявил , что после переизбрания Макрона Франция будет инициировать новые санкции против России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Новости
санкции
Читайте также:
обстріл уламки ракети
25 апреля, 2022 понедельник
Под ракетные обстрелы в Винницкой области попали Жмеринка и Казатин, есть погибшие и раненые, - ОВА
Алексей Арестович
26 апреля, 2022 вторник
Оккупанты пытаются наступать по всей линии фронта и решили идти на Кривой Рог. Это очень странное решение, - Арестович
окупант
25 апреля, 2022 понедельник
"Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда": СБУ обнародовала переписку российского военного, уцелевшего под Чернобаевкой
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.93
    Покупка 30.93
    Продажа 32.01
  • EUR
    Покупка 33.03
    Продажа 34.4
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
26 апреля
22:27
Цель РФ - растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии, - Зеленский
21:57
Ермак: РФ начинает газовый шантаж Европы из-за нежелания стран платить за газ в рублях
21:55
Путин согласился на привлечение ООН и Красного Креста к эвакуации с Азовстали, - офис Генсека ООН
21:45
Шмыгаль попросил премьера Румынии ускорить открытие пункта пропуска Дьяковцы – Раковец
21:45
Обновлено
Россия перекрыла Польше газ из-за отказа платить за него в рублях. Поляки не видят в этом проблемы
21:44
Норвегия выделила почти $45 млн на закупку оружия для Украины
21:25
РФ сможет дать гарантии безопасности Украины после решения вопроса Крыма и Донбасса, - Путин
21:22
Великобритания направит в Украину 22 скорых и доставила уже более 40 пожарных машин
21:21
Оззи Осборн приютит две семьи украинских переселенцев в своем особняке
21:08
Еще два месяца назад об этом никто не думал. ВСУ начали переход на оружие НАТО, - Кулеба
21:02
Министр обороны США не советует России спекулировать ядерными угрозами. Видео
20:49
Рано говорить, чем закончится война. Но одно государство уже точно уничтожило свою репутацию. Это Германия, - The Telegraph
20:44
Ллойд Остин
Двери НАТО для Украины открыты, но разговоры об этом преждевременны, - глава Пентагона
20:42
В Мариуполе ситуация трагическая, но боевые действия там не ведутся, - Путин генсеку ООН
20:39
Раненых оперируют в подземельях: бойцы "Азова" показали военный госпиталь на заводе "Азовсталь"
20:34
Эксклюзив
Средства на помощь Украине должны контролироваться совместно с западными партнерами, - Княжицкий
20:23
Резников передал союзникам список оружия, необходимого для освобождения территорий
20:22
Генассамблея ООН обязала постоянных членов Совбеза обосновывать применение вето
20:15
"Одна "Москва" пошла ко дну и вторая пойдет заодно": черкасская группа Spiv Brativ представила песню об уничтожении российского крейсера
19:59
Оккупанты сосредоточились на захвате Рубежного, Попасной и Марьинки и привели в полную боевую готовность силы в Приднестровье, - Генштаб
19:58
Алексей Арестович
Наступление РФ из непризнанного Приднестровья ускорит поражение Кремля, - Арестович
19:57
Рекордную взятку НАБУ и САП по "делу Злочевского" передали на нужды ВСУ
19:33
Наступления на Николаев не ожидается, мы сами хотим наступать на Херсон, - Ким
19:31
Кабмин выплатит вынужденным переселенцам по 2500 грн, - Шмыгаль
19:09
РФ угрожает "высокоточными" обстрелами Киева в случае применения Украиной британского оружия по российской территории
19:07
Россию лишили права проводить чемпионат мира по хоккею в 2023 году
19:00
На восстановление критической инфраструктуры правительство направит 400 млн грн, - Шмыгаль
18:41
гривны
Германия планирует разрешить украинским беженцам обменивать гривни на евро в течение трех месяцев, - Reuters
18:35
Оккупационный "мэр" Херсона Кобец не имеет отношения к партии "Голос". Редакция Еспресо.TV исправила ложную информацию
18:31
РФ готовит ракетные обстрелы непризнанного Приднестровья, - украинская разведка
18:14
Роберт Габек
Эмбарго на российскую нефть стало приемлемым для Германии, - министр экономики
18:09
В Донецкой области сообщили о подозрении директору школы, которая добровольно сотрудничала с оккупантами
18:00
Обострение в непризнанном Приднестровье: МИД осудил попытку РФ втянуть регион в войну против Украины
17:59
Литовский пианист Дариус Мажинтас выступил под открытым небом в Ирпене в поддержку Украины
17:54
Порошенко
Порошенко призвал ввести санкции против РПЦ и ее руководителя Гундяева (Кирилла)
17:54
Польша отреагировала на требование России платить за газ рублями
17:45
В поселке под Мариуполем оккупанты восстановили памятник Ленину, - советник мэра
17:42
Видим Японию важным участником антивоенной коалиции и договоров о безопасности Украины, - Зеленский
17:27
Россия за прошедшие сутки принудительно вывезла из Мариуполя 474 человека, в том числе 69 детей, - советник мэра
17:22
Обновлено
УПЛ объявила чемпиона Украины по футболу
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV