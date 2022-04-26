Великобритания обновила список санкций против России
Новые ограничения предполагают блокировку активов физических лиц и компаний на территории страны
Об этом говорится на сайте британского правительства.
Правительство Великобритании 26 апреля расширило санкционный список против России, внеся 195 поправок. В список, в частности, добавили ряд российских чиновников, связанных с агрессией России против Украины.
Также в обновленный санкционный список попали члены федерального собрания России, депутаты госдумы и сенаторы совета федерации. Они голосовали за предоставление так называемой военной помощи террористическим группировкам "Л/ДНР".
Санкции британского правительства предусматривают блокировку активов физических лиц и компаний на территории Великобритании. Кроме того, накладывается запрет на соглашения с ними, запрещается въезд на территорию Великобритании.
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