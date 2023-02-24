Великобритания обнародовала новый пакет санкций против РФ: в списке руководители Газпрома и Аэрофлота и граждане, связанные с Росатомом
24 февраля в Великобритании обнародовали расширенный список подсанкционных лиц-граждан РФ и запретили экспорт всех товаров, используемых Россией на фронте
Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.
Отмечается, что с 24 февраля 2023 года Россия не сможет импортировать из Великобритании какие-либо товары, ранее используемые на поле боя.
"Среди сотен товаров – авиационные детали, радиооборудование и электронные компоненты, которые могут быть использованы российским ВПК, в том числе в производстве БПЛА", – отметили в правительстве.
Также сегодня под санкции попали топ-менеджеры российской государственной атомной энергетической компании "Росатом" и руководители двух крупнейших российских оборонных компаний, четырех банков и другие представители российской элиты.
- Маттиас Варниг – близкий друг Путина, генеральный директор "Северного потока-2", а ранее член правления российских энергетических компаний "Транснефть" и "Роснефть"
- Любовь Кабаева – мать бывшей российской гимнастки и депутата Госдумы Алины Кабаевой, которая якобы имеет близкие личные отношения с Путиным. Сообщается, что семья Кабаевой владеет недвижимостью в России на миллионы фунтов
- Алексей Дюмин – бывший главный охранник Путина, сыгравший ключевую роль в аннексии Крыма. Дюмин активно участвовал в поддержке российских военных в Украине, включая запуск и поддержку школы подготовки беспилотников для российских войск
- Алексей Козак, сын бывшего вице-премьера и соратника Путина Дмитрия Козака
- 20 руководителей "Газпрома" и "Аэрофлота", включая главу "Газпрома" и бывшего премьер-министра России Виктора Зубкова и двух действующих министров России
Напомним, правительство Австралии направит в Украину беспилотники и расширит санкции против России: в списке оказались 90 граждан РФ и 40 организаций, в том числе 5 вице-премьеров и патриарх Кирилл.
24 февраля Новая Зеландия ввела самые большие санкции против России. Под ограничения попали 87 политиков и военных.
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