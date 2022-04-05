Великобритания обещает в Совбезе ООН показать миру "путинскую войну такой, какова она на самом деле"

Об этом говорится в твите постоянного представительства Великобритании при ООН, председательствующей в Совбезе.

"Во вторник на заседании Совета Безопасности в отношении Украины выступит Президент Зеленский после его визита в Бучу", - говорится в сообщении.

Далее британцы пишут, что их председательство в СБ ООН гарантирует, что правда о военных преступлениях России будет услышана: "Мы покажем путинскую войну такой, какова она на самом деле".

Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).

Напомним, сегодня, 5 апреля, Британия созывает заседание Совбеза ООН из-за военных преступлений России в Буче.

Россия пыталась собрать Совбез днем раньше, однако Бриитания, которая сейчас председательствует в СБ ООН, отклонила их предложение.

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