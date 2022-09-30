Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление премьера.

Трасс обвинила российского диктатора Владимира Путина в том, что он действует в нарушение международного права с явным пренебрежением к жизни украинского народа, который, как он утверждает, представляет.

Премьер-министр также заявила, что нельзя позволить Путину изменять международные границы с помощью грубой силы.

СБУ объявила подозрения 16 организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных Донетчине, Херсонщине и Запорожье.

Российские гауляйтеры после псевдореферендумов попросили Путина присоединить оккупированные территории Украины к РФ.

29 сентября у Путина анонсировали аннексию оккупированных территорий Украины.

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