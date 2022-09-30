Великобритания не признает аннексию Россией оккупированных территорий Украины, - Трасс
Великобритания не будет признавать аннексию оккупированных Россией Луганской, Донецкой и частично оккупированных Запорожской и Херсонской областей
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление премьера.
Трасс обвинила российского диктатора Владимира Путина в том, что он действует в нарушение международного права с явным пренебрежением к жизни украинского народа, который, как он утверждает, представляет.
Премьер-министр также заявила, что нельзя позволить Путину изменять международные границы с помощью грубой силы.
- СБУ объявила подозрения 16 организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных Донетчине, Херсонщине и Запорожье.
- Российские гауляйтеры после псевдореферендумов попросили Путина присоединить оккупированные территории Украины к РФ.
- 29 сентября у Путина анонсировали аннексию оккупированных территорий Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.67
Покупка 40.67Продажа 41.63
-
EUR
Покупка 39.25Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное