Великобритания не готова дать Украине гарантии безопасности как в НАТО, – заместитель премьер-министра

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб, передает The Guardian.

"Мы очень внимательно рассмотрим все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно. Но я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО в отношении не членов НАТО", – заявил он.

Заместитель премьер-министра также заявил, что решение Британии о готовности стать гарантом безопасности Украины будет "зависеть от того, что именно задействовано". Но он исключил, что договоренность о гарантиях может включать возможность прямого участия британских войск в войне с РФ.

"Мы очень ясно дали понять, что не собираемся втягивать Россию в прямую военную конфронтацию. Украина не является членом НАТО", - добавил Рааб.

Следует отметить, что Россия требует от Украины нейтрального статуса и отказа от вступления в НАТО. Украина со своей стороны пытается получить гарантии безопасности от международных партнеров.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова выступить гарантом безопасности Украины.

Стать одним из гарантов безопасности Украины согласилась Италия.