Великобритания не готова дать Украине гарантии безопасности как в НАТО, – заместитель премьер-министра
Великобритания рассмотрит запрос Украины о возможности стать гарантом ее безопасности. Однако страна отказывается взять на себя обязательства, существующие у членов НАТО в рамках Альянса
Об этом сообщил заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб, передает The Guardian.
"Мы очень внимательно рассмотрим все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно. Но я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО в отношении не членов НАТО", – заявил он.
Заместитель премьер-министра также заявил, что решение Британии о готовности стать гарантом безопасности Украины будет "зависеть от того, что именно задействовано". Но он исключил, что договоренность о гарантиях может включать возможность прямого участия британских войск в войне с РФ.
"Мы очень ясно дали понять, что не собираемся втягивать Россию в прямую военную конфронтацию. Украина не является членом НАТО", - добавил Рааб.
Следует отметить, что Россия требует от Украины нейтрального статуса и отказа от вступления в НАТО. Украина со своей стороны пытается получить гарантии безопасности от международных партнеров.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова выступить гарантом безопасности Украины.
- Стать одним из гарантов безопасности Украины согласилась Италия.
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