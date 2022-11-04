Великобритания не будет предоставлять услуги транспортировки нефти из РФ выше предельной цены
Великобритания стремится запретить странам использовать ее услуги для транспортировки российской нефти, если ее не покупают по предельной цене или ниже, установленной западными правительствами в рамках санкций против РФ
Об этом сообщает Reuters.
В четверг британское правительство заявило, что запрет, который вступит в силу с 5 декабря, распространяется на услуги Великобритании, включая страхование, брокерские услуги и морские перевозки.
"Мы запретили импорт российской нефти в Великобританию и добиваемся значительного прогресса в деле его полного прекращения", - говорится в заявлении министра финансов Джереми Ганта.
"Это новое мероприятие продолжает закручивать гайки на военной машине Путина, еще больше усложняя ему возможность наживаться на своей незаконной войне", - добавил министр.
- Напомним, лидеры G7 договорились о принципе ограничения цен на июньском саммите, но с тех пор продолжались переговоры по деталям внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза. Ограничения будут касаться российских нефти и поставляемых морским транспортом нефтепродуктов. Если нефть будут закупаться по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено. Такой шаг призван лишить Россию сверхдоходов по причине продажи нефти. В то же время, непонятно, введут ли предельную цену на нее такие крупные покупатели, как Китай и Индия.
- США считают, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке около 60 долларов за баррель.
- Ранее в России заявляли , что не будут поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат идею о пределе цен на них.
- G7 и Австралия в четверг предварительно договорились об установлении предельной фиксированной цены на российскую нефть в конце ноября
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