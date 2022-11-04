Об этом сообщает Reuters.

В четверг британское правительство заявило, что запрет, который вступит в силу с 5 декабря, распространяется на услуги Великобритании, включая страхование, брокерские услуги и морские перевозки.

"Мы запретили импорт российской нефти в Великобританию и добиваемся значительного прогресса в деле его полного прекращения", - говорится в заявлении министра финансов Джереми Ганта.

"Это новое мероприятие продолжает закручивать гайки на военной машине Путина, еще больше усложняя ему возможность наживаться на своей незаконной войне", - добавил министр.

Напомним, лидеры G7 договорились о принципе ограничения цен на июньском саммите, но с тех пор продолжались переговоры по деталям внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза. Ограничения будут касаться российских нефти и поставляемых морским транспортом нефтепродуктов. Если нефть будут закупаться по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено. Такой шаг призван лишить Россию сверхдоходов по причине продажи нефти. В то же время, непонятно, введут ли предельную цену на нее такие крупные покупатели, как Китай и Индия.

США считают, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке около 60 долларов за баррель.

Ранее в России заявляли , что не будут поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат идею о пределе цен на них.

G7 и Австралия в четверг предварительно договорились об установлении предельной фиксированной цены на российскую нефть в конце ноября

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb