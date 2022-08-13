Великобритания не будет посылать свои войска в Украину, - британский парламентарий Брайант
Член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант убежден, что Соединенное Королевство не будет направлять свои войска в Украину
Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Не думаю, что Британия будет направлять свои войска в Украину. Если бы мы пошли на эскалацию войны, то это означало бы, что Путин по этому поводу вполне мог бы прибегнуть к использованию ядерного оружия или же ворваться в другие страны НАТО, такие как Эстония. Самое важное сейчас – предоставить украинским войскам и украинскому народу все возможные инструменты для победы", – пояснил Брайант.
Политик подчеркнул, что Великобритания будет поддерживать Украину до победы над оккупантами.
"Было бы здорово, если бы весь коллективный Запад вел единую, сплоченную, скоординированную и последовательную кампанию по обеспечению Украины военной техникой, а также финансовой поддержке семей, которые сейчас борются за выживание. Я осознаю, скольким украинским предпринимателям сейчас очень непросто. Знаю украинцев, которые сейчас здесь, в Великобритании, оставив свои семьи в Украине, понимаем, что нынешняя ситуация еще скоро не закончится, до Рождества так точно, поэтому нужно набраться терпения и выполнять свои обязательства. Обязательства всего Соединенного Королевства независимо от того, кто у власти и как зовут премьер-министра", - добавил он.
- 11 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна намерена подготовить больше украинских военных, чем планировалось.
- 12 августа министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыла партия РСЗО M270 от Великобритании, которые могут поражать цели на расстоянии примерно 80 километров.
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