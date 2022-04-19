Великобритания не будет помогать России с обменом захваченных британских военных на Медведчука, - министр Северной Ирландии
Соединенное Королевство не хочет помогать Москве в перспективе обмена пленными, который бы позволил обменять пророссийского политика Виктора Медведчука на двух британских бойцов, захваченных в Украине российскими войсками
Об этом сообщает CNN
Министр Северной Ирландии Брэндон Льюис не подтвердил Sky News, работает ли его правительство над возвращением бойцов в Великобританию, сказав, что он не будет комментировать вопросы, "которые фактически являются вопросами национальной безопасности".
Видеозапись обоих пленных британцев показали на российском телевидении. Ранее они сражались с вооруженными силами Великобритании и были добровольцами с украинскими военными в борьбе против России.
"Их там не должно было быть, это незаконный акт", - сказал Льюис.
Отвечая на вопрос о перспективе обмена британцев на Медведчука, которого сейчас удерживают украинские войска, он сказал: "Мы фактически проходим процесс санкций на людей, близких к режиму Путина. Мы не будем рассматривать возможности, в которых мы можем помочь России".
"Мы всегда несем ответственность за британских граждан, — сказал он. — Мы должны достичь баланса с Украиной, поэтому я говорю никому: не ездите нелегально в Украину. Вооруженные силы Украины поддерживают Великобританию. Мы продолжаем оказывать эту поддержку, и это правильный способ сделать это".
Льюис призвал людей, которые хотят помочь Украине делать это через "правильные каналы" — например, финансово или открывая свои дома для беженцев.
- Задержанный украинскими стражами кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук попросил обменять его на украинских жителей и защитников Мариуполя. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена нардепом Виктором Медведчуком, но "с привлечением третьей стороны".
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