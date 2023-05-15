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Великобритания не будет направлять Украине истребители, потому что у нее нет F-16, которые нужны ВСУ

15 мая, 2023 понедельник
15:19
Война с Россией General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Великобритания не планирует отправлять истребители в Украину после заявления, что украинские военные хотят использовать истребители F-16

Об этом заявил спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака, передает Reuters .

На вопрос, отправит ли Британия истребители в Украину, пресс-секретарь ответил отрицательно.

"Мы не планируем этого делать. Украинцы приняли решение тренировать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что Королевские военно-воздушные силы не используют эти самолеты", – сказал он.

  • Ранее стало известно, что Великобритания летом 2023 года приступит к подготовке украинских пилотов на самолетах, стоящих на вооружении стран НАТО.
F-16
Великобритания
оружие для Украины
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