Великобритания не будет направлять Украине истребители, потому что у нее нет F-16, которые нужны ВСУ
Великобритания не планирует отправлять истребители в Украину после заявления, что украинские военные хотят использовать истребители F-16
Об этом заявил спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака, передает Reuters .
На вопрос, отправит ли Британия истребители в Украину, пресс-секретарь ответил отрицательно.
"Мы не планируем этого делать. Украинцы приняли решение тренировать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что Королевские военно-воздушные силы не используют эти самолеты", – сказал он.
- Ранее стало известно, что Великобритания летом 2023 года приступит к подготовке украинских пилотов на самолетах, стоящих на вооружении стран НАТО.
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