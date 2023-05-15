Об этом заявил спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака, передает Reuters .

На вопрос, отправит ли Британия истребители в Украину, пресс-секретарь ответил отрицательно.

"Мы не планируем этого делать. Украинцы приняли решение тренировать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что Королевские военно-воздушные силы не используют эти самолеты", – сказал он.