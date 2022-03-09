Великобритания нарастит добычу нефти после отказа от импорта из РФ
Великобритания увеличит добычу нефти и газа после заявления о запрете на импорт российской нефти до конца года
Об этом сообщает Reuters.
Отметим, Британия заявила во вторник, 8 марта, что до конца 2022 года постепенно прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов и рассмотрит вопрос о запрете своего природного газа, присоединившись к другим странам, таким как Соединенные Штаты, чтобы наказать Москву за вторжение в Украину.
"Нам повезло в Британии, что мы не покупаем пропорционально очень много российской нефти и газа, и мы тоже добываем свои собственные, поэтому мы тоже будем увеличивать", – рассказал министр транспорта Грант Шеппс.
Кроме этого, премьер-министр Борис Джонсон пообещал изложить новую стратегию энергоснабжения, поскольку его правительство готовится к последствиям 54-процентного скачка потребительских счетов за газ и электроэнергию с апреля и повышению цен на бензоколонках.
- Напомним, крупнейшие нефтяные компании Австралии перестали покупать российскую нефть.
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