Великобритания направит в Украину 22 скорых и доставила уже более 40 пожарных машин
Правительство Великобритании доставит в Украину большую партию карет скорой помощи и уже доставило четыре десятка пожарных машин
Об этом идет речь на сайте правительства.
"Мы присылаем новые машины скорой помощи, пожарные машины и финансирование для экспертов в сфере здравоохранения, чтобы помочь украинцам оказывать жизненно важную медицинскую помощь и спасать жизнь. Великобритания помогает усилить возможности Украины, чтобы убедиться, что жестокое вторжение Путина провалится", – написал в Twitter британский премьер Борис Джонсон.
Великобритания поставит в Украину 22 новых машины скорой помощи к уже анонсированным NHS Trusts. Машины оборудованы аптечками и медицинскими сумками. В ближайшие дни они должны уехать в Украину. Это прямой ответ на запрос украинского правительства.
Еще две колонны из более чем 40 пожарных машин, наполненных тысячами единиц спасательного оборудования, включая 300 пожарных рукавов и почти 10 000 единиц защитной одежды, прибыли в Украину и уже оказывают жизненно важную поддержку пожарным на передовой. Это самая большая помощь пожарным снаряжением, которую Британия когда-нибудь отправляла в другую страну.
Благотворительная организация UK-Med получит от МИДа 300 тысяч фунтов на программы обучения для украинских медиков. Также Британия предоставляет Украине медикаменты и изделия медицинского назначения на 300 тысяч фунтов.
Великобритания уже выделила кредитные гарантии на сумму до 1 миллиарда долларов США для поддержки экономики Украины. Общая сумма гуманитарной помощи для разрешения текущего кризиса в Украине составляет около 400 миллионов фунтов стерлингов.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал возобновление работы британского посольства в Киеве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.93
Покупка 30.93Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.03Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное