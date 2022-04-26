Великобритания направит в Украину 22 скорых и доставила уже более 40 пожарных машин

Об этом идет речь на сайте правительства.

"Мы присылаем новые машины скорой помощи, пожарные машины и финансирование для экспертов в сфере здравоохранения, чтобы помочь украинцам оказывать жизненно важную медицинскую помощь и спасать жизнь. Великобритания помогает усилить возможности Украины, чтобы убедиться, что жестокое вторжение Путина провалится", – написал в Twitter британский премьер Борис Джонсон.

Великобритания поставит в Украину 22 новых машины скорой помощи к уже анонсированным NHS Trusts. Машины оборудованы аптечками и медицинскими сумками. В ближайшие дни они должны уехать в Украину. Это прямой ответ на запрос украинского правительства.

Еще две колонны из более чем 40 пожарных машин, наполненных тысячами единиц спасательного оборудования, включая 300 пожарных рукавов и почти 10 000 единиц защитной одежды, прибыли в Украину и уже оказывают жизненно важную поддержку пожарным на передовой. Это самая большая помощь пожарным снаряжением, которую Британия когда-нибудь отправляла в другую страну.

Благотворительная организация UK-Med получит от МИДа 300 тысяч фунтов на программы обучения для украинских медиков. Также Британия предоставляет Украине медикаменты и изделия медицинского назначения на 300 тысяч фунтов.

Великобритания уже выделила кредитные гарантии на сумму до 1 миллиарда долларов США для поддержки экономики Украины. Общая сумма гуманитарной помощи для разрешения текущего кризиса в Украине составляет около 400 миллионов фунтов стерлингов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал возобновление работы британского посольства в Киеве.

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