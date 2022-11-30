Великобритания наложила санкции на 22 чиновника, причастного к проведению мобилизации в России
Британия наложила санкции на 22 чиновника, причастных к проведению мобилизации в России. В частности, в списке есть вице-премьер-министр Денис Мантуров и губернаторы регионов РФ
Об этом сообщил министр иностранных дел Джеймс Клэверли.
"Решение российского режима о частичной мобилизации российских граждан было отчаянной попыткой разгромить доблестных украинцев, защищавших свою территорию. Это не удалось", - подчеркнул он.
Отмечается, что Британия вводит 22 новых санкции против чиновников, способствовавших мобилизации и принуждавших к мобилизации для участия в войне России против Украины.
Известно, что в списке есть вице-премьер-министр РФ Денис Валентинович Мантуров, отвечающий за надзор за российской оружейной промышленностью и отвечающий за оснащение мобилизованных войск и директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев.
Также под санкции попал глава Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области Дмитрий Безруких. Известно, что Безруких и Гостев тесно сотрудничали с олигархом Евгением Пригожиным, соратником Путина и руководителем группы Вагнера.
Они вербовали преступников, в том числе убийц и сексуальных преступников, в обмен на помилование от президента Путина, в результате чего регион Безруких окрестили "центром вербовки Группы Вагнера".
"Сегодня мы применили санкции к лицам, принуждающим к призыву, отправляя тысячи российских граждан воевать в незаконной и отвратительной войне Путина. Великобритания продолжит использовать как санкции, так и военную помощь, чтобы поддержать Украину в защите своей независимости", - добавил Клеверли.
Вместе с тем санкции наложили на десять губернаторов и руководителей регионов государства-агрессора. К ним относятся руководители Дагестана, Ингушетии и Калмыкии – одних из самых бедных этнических республик России, откуда было набрано значительное количество призывников.
Кроме того, санкции наложили на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову и главу райизбиркома в Ростове Андрея Бурова. Они отвечали за организацию фиктивных референдумов в четырех временно оккупированных областях Украины. С этого времени Памфилова активно поддерживала российскую принудительную мобилизацию.
- Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 18 октября объявила о введении дополнительных санкций против российских физических и юридических лиц.
- 2 ноября Великобритания ввела новые санкции против сталелитейных и нефтехимических магнатов, финансирующих российскую войну. Санкции ввели в отношении двух партнеров олигарха Романа Абрамовича - Александра Абрамова и Александра Фролова, имеющих крупные пакеты акций российского производителя стали Evraz.
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