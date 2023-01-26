Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на заявление министра оборонных закупок Великобритании Алекса Чокла.

"Намерение состоит в том, что это будет в конце марта", - сказал он в парламенте, отвечая на вопрос, когда танки прибудут в Украину.

По его словам, до этого времени украинские военные пройдут интенсивную подготовку по эксплуатации и обслуживанию танков. Министр также заявил, что обучение украинских танкистов пользованию и ремонту Challenger 2 начнется 30 января.

"Обеспечить Украину для вытеснения России с ее территории так же важно, как и вооружать ее для защиты того, что у нее уже есть. Вместе мы продолжим поддерживать Украину в переходе от сопротивления российским силам до их изгнания с украинской земли", - подчеркнул он.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2. В новом пакете военной помощи Великобритания, кроме танков 14 Challenger 2, передаст Украине 30 самоходных артиллерийских установок орудий AS90.

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