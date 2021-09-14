Великобритания начнет бустерную вакцинацию от коронавируса

Об этом сообщает Sky News .

В Великобритании со следующей недели начнут бустерные прививки.

Подобные прививки будут предлагаться людям в возрасте 50 лет и старше, а также тем, кто находится в домах престарелых, работникам здравоохранения и социальной помощи.

Объединенный комитет вакцинации и иммунизации (JCVI) Великобритании уже отметил, что предпочтение отдается мРНК-вакцинам. В качестве бустерной прививки предложат вакцину Pfizer или половину дозы Moderna.

А тем, кто не сможет сделать прививку из-за аллергии на мРНК-вакцину, предложат сделать бустерный укол препаратом AstraZeneca.

Также сообщается, что третью дозу следует вводить раньше, чем через шесть месяцев после того, как была сделана вторая прививка.

Справка: бустерная доза - третья доза вакцины, которую предлагают не ранее, чем через шесть месяцев после завершения курса первичной вакцинации.

Напомним, Великобритания с 20 сентября начнет приглашать на прививку от коронавируса детей 12-15 лет.

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