Великобритания начнет бустерную вакцинацию от коронавируса
В Великобритании начнут вводить бустерные прививки от коронавируса людям старше 50 лет, а также работникам здравоохранения и социальной помощи
Об этом сообщает Sky News .
В Великобритании со следующей недели начнут бустерные прививки.
Подобные прививки будут предлагаться людям в возрасте 50 лет и старше, а также тем, кто находится в домах престарелых, работникам здравоохранения и социальной помощи.
Объединенный комитет вакцинации и иммунизации (JCVI) Великобритании уже отметил, что предпочтение отдается мРНК-вакцинам. В качестве бустерной прививки предложат вакцину Pfizer или половину дозы Moderna.
А тем, кто не сможет сделать прививку из-за аллергии на мРНК-вакцину, предложат сделать бустерный укол препаратом AstraZeneca.
Также сообщается, что третью дозу следует вводить раньше, чем через шесть месяцев после того, как была сделана вторая прививка.
Справка: бустерная доза - третья доза вакцины, которую предлагают не ранее, чем через шесть месяцев после завершения курса первичной вакцинации.
- Напомним, Великобритания с 20 сентября начнет приглашать на прививку от коронавируса детей 12-15 лет.
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