Великобритания начинает вакцинацию подростков 12-15 лет от COVID-19
Великобритания с 20 сентября начнет приглашать на прививку от коронавируса детей 12-15 лет
Об этом заявил министр по вопросам вакцинации Надим Захави, сообщает ЕП.
Для прививки будут использовать вакцину Pfizer-BioNTech и только одной дозой.
Советники правительства считают, что прививки помогут избежать перебоев с работой школ.
Со следующей недели приглашение начнут получать подростки в Англии, организовывать ее планируют в том числе на базе школ. Для вакцинации необходимо согласие родителей.
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