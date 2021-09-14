Великобритания начинает вакцинацию подростков 12-15 лет от COVID-19

Об этом заявил министр по вопросам вакцинации Надим Захави, сообщает ЕП.

Для прививки будут использовать вакцину Pfizer-BioNTech и только одной дозой.

Советники правительства считают, что прививки помогут избежать перебоев с работой школ.

Со следующей недели приглашение начнут получать подростки в Англии, организовывать ее планируют в том числе на базе школ. Для вакцинации необходимо согласие родителей.